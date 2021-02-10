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15:04 10.02.2021

Турция планирует отправить женщину в космос

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Турция планирует отправить женщину в космос

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы, чтобы первой в космос от Турции полетела женщина, заявил министр промышленности страны Мустафа Варанк.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы первым гражданином Турции в космосе стала женщина", - сказал министр в ходе круглого стола агентства "Анадолу".

"Мы отправим на орбиту самого подходящего для этой миссии жителя страны", - добавил он.

Варанк отметил, что Космическое агентство Турции разработало программу, которая позволит выйти на "новый уровень технологического развития и откроет возможности в сфере космической экономики".

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара в рамках развития космической отрасли намеревается к 2023 году отправить к Луне космический аппарат, который приземлится на ней. Кроме этого, Эрдоган упомянул о планах страны запускать новые спутники для военных и гражданских нужд и развивать систему спутниковой навигации, работать над получением при помощи спутников метеорологических данных и над улучшением слежения за космическими объектами с Земли, заниматься развитием космической промышленности и подготовкой кадров для космической отрасли.

Теги: #космос #турция
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