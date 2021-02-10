События

14:13 10.02.2021

НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

2 мин читать
НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подтверждает информацию о начале расследования уголовного производства по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

"НАБУ действительно начало расследование по закупке вакцины", - сказал Грищук на брифинге в Киеве в среду.

При этом он не уточнил деталей расследования и названий, отметив лишь, что дело открыто в феврале.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно было открыто дело о закупке вакцины и есть ли ориентировочная сумма убытков, Грищук сказал: "Все, что могу сказать, - 3 февраля внесены сведения в ЕРДР. Больше информации будет раскрытием тайны". Также он не уточнил, по какой именно статье открыто уголовное производство.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник рассказал: "Вопрос вакцины, мне кажется, только начинает приобретать актуальность… В НАБУ уже давно сформированы подразделения, которые работают по специализации, и по Министерству здравоохранения есть целое подразделение детективов, которые занимаются, среди прочего, вопросами, касающимися здравоохранения. Мы осознаем, что актуальность вопроса охраны здоровья не только не будет терять актуальность, а наоборот. Мы видели очень много публикаций по поводу вакцин, понимаем, что там нас будет ждать ответ… Поэтому мы будем пытаться как можно быстрее провести эти расследования и при наличии оснований привлечь к ответственности причастных лиц".

Ранее на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

"Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $ 3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр (здравоохранения - ИФ) Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

"Именно поэтому Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования. Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в Совете.

 

Теги: #расследование #набу #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 10.02.2021
НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

12:49 10.02.2021
Британский принц Чарльз и его супруга привились от COVID-19

Британский принц Чарльз и его супруга привились от COVID-19

12:32 10.02.2021
НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме"

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме"

09:13 10.02.2021
Вакцина AstraZeneca от коронавируса одобрена для применения в Южной Корее

Вакцина AstraZeneca от коронавируса одобрена для применения в Южной Корее

09:03 10.02.2021
Миллионы японцев могут остаться без вакцины от COVID-19 из-за недостатка специальных шприцов

Миллионы японцев могут остаться без вакцины от COVID-19 из-за недостатка специальных шприцов

12:01 09.02.2021
НАБУ закрыло дело о якобы расхищении $100 млрд - адвокаты Порошенко

НАБУ закрыло дело о якобы расхищении $100 млрд - адвокаты Порошенко

07:01 09.02.2021
Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа из-за его попыток повлиять на результаты выборов в штате

Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа из-за его попыток повлиять на результаты выборов в штате

23:23 08.02.2021
Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года

Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года

19:42 08.02.2021
Зеленский поблагодарил главу правления Pfizer за меры по ускорению поставок вакцины от COVID-19 в Украину

Зеленский поблагодарил главу правления Pfizer за меры по ускорению поставок вакцины от COVID-19 в Украину

11:19 08.02.2021
Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме"

"Атлантида" режиссера Васяновича не попала в короткий список "Оскара"

Вследствие непогоды остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай и Индия начали разведение войск у границы

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

На новогодние праздники украинцы чаще всего путешествовали в Египет и Турцию – "Киевстар"

LC Waikiki готовит к открытию в мае флагманский магазин на Крещатике

Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 14 марта

Сложные погодные условия и постепенное понижение температуры ожидаются в Украине

Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

Работа Харьковского апелляционного суда приостановлена из-за сообщения о минировании

Правительство Украины не ставит задач по внедрению паспортов вакцинации населения

В Раде предлагают запретить установку иностранных флагов на фасадах админзданий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА