НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил информацию о проведении обысков в НАЭК "Энергоатом" по делу о продаже электроэнергии.

"Это (информация нардепа Гео Лероса - ИФ) отвечает действительности. Проходят обыски, санкционированные антикоррупционным судом (ВАКС – ИФ)", - сказал Сытник в среду на брифинге в Киеве.

Он добавил, что дело касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур.

"Формируются льготы таким образом, чтобы их можно было выкупить только отдельным потребителям электроэнергии, поэтому это существенным образом влияло на формирование цены на электроэнергию и соответственно можно говорить о потенциальных убытках государству вследствие того, что государство продает электроэнергию по заниженным ценам", - указал директор Бюро.

Сытник подчеркнул, что обыски в настоящее время продолжаются, по их результатам будут приняты определенные процессуальные решения.