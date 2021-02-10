Сложные погодные условия и постепенное понижение температуры ожидаются в Украине

В ближайшие двое суток в связи с перемещением очередного циклона с юго-запада Европы на большей части территории Украины, кроме юго-востока, ожидаются сложные погодные условия и постепенное понижение температуры, сообщает в среду Укргидрометцентр.

11 февраля в Украине, кроме юго-востока, временами снег, мокрый снег, на Закарпатье, днем и в центральных, местами северных и Харьковской областях с дождем, в западных, днем и в северных областях значительные, в Карпатском регионе сильные осадки.

В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м с, в западной части порывы 15-20 м/с, метели.

Температура в северных и большинстве западных областей ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью от 2° тепла до 5° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны 9-14° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м с. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 февраля самая высокая температура днем была 8,8° в 1958, 1997г., самая низкая ночью -25,0° в 1909г.

В пятницу,12 февраля, также будут сложные погодные условия: снег и мокрый снег, днем на юго-востоке с дождем, ночью в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительный снег (лишь в восточных областях ночью без существенных осадков).

На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели.

Температура в течение суток 5-13° мороза, на западе до 15°, в Карпатах около 20° мороза; в юго-восточной части ночью и днем от 3° мороза до 5° тепла.

В Киеве 12 февраля ночью значительный, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура ночью и днем 8-10° мороза.