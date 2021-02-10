Минюст США меняет большинство федеральных прокуроров, назначенных при Трампе

Президент США Джо Байден и министерство юстиции приступили к смене состава федеральных прокуроров, назначенных на эти посты предыдущей администрацией.

Как отметило министерство, это "является традицией" после передачи президентской власти в США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге также обратила внимание на данную традицию, отметив, что "это было обычным делом для предыдущих администраций".

Она сказала, что Белый дом "с нетерпением ожидает совместной работы с Сенатом, чтобы быстро заполнить вакансии в ближайшие недели".

По сообщениям СМИ, свои посты покинут 56 из 93 федеральных прокуроров.

Прокурор штата Делавэр, который расследует дело Хантера Байдена - сына президента, останется на своем посту. Еще один прокурор, который расследует по поручению Трампа причины возникновения дела о "российском вмешательстве" в выборы, станет спецпрокурором по данной проблеме.

"Президент ясно дал понять, что он хочет восстановить независимость министерства юстиции и обеспечить, чтобы оно оставалось свободным от любого неправомерного политического влияния", - ответила Псаки на просьбу журналистов, просивших прокомментировать решение в отношении упомянутых юристов.

По ее словам, "намерение оставить двух прокуроров, дав им возможность выполнять поставленные задачи, является свидетельством выполнения этого обязательства".