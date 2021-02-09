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19:42 09.02.2021

С начала эпидемии COVID-19 в Испании переболели более 3 млн человек, более 63 тыс. пациентов умерли

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С начала эпидемии COVID-19 в Испании переболели более 3 млн человек, более 63 тыс. пациентов умерли

Количество заражений COVID-19 с начала эпидемии в Испании превысило отметку в 3 млн человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, которые приводит во вторник испанская пресса.

"Министерство здравоохранения во вторник сообщило о 16 тыс. 402 новых случаях заражений (COVID-19) и о 766 скончавшихся (от последствий заражения). Всего с начала эпидемии заразились 3 млн 5 тыс. 487 человек, скончался 63 тыс. 61 пациент", - приводит газета "Паис" данные испанского Минздрава.

Издание напоминает, что правительство Испании выступило с предложением об ограничении авиасообщения с Бразилией, Великобританией и ЮАР, где выявлены более опасные штаммы коронавируса.

Кроме того, по данным "Паис", на 24 февраля запланировано выступление премьера Педро Санчеса в испанском парламенте, где он проинформирует депутатов о режиме чрезвычайного положения в стране в связи с распространением COVID-19.

Теги: #испания #коронавирус #статистика
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