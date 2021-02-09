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18:44 09.02.2021

Генсек НАТО Столтенберг вновь призвал Россию прекратить поддержку НВФ и вывести войска с востока Украины

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Генсек НАТО Столтенберг вновь призвал Россию прекратить поддержку НВФ и вывести войска с востока Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию положить конец поддержке НВФ на Донбассе и вывести свои войска с востока Украины.

«Союзники по НАТО едины в осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию положить конец поддержке незаконных формирований на востоке Украины и вывести свои подразделения с ее территории. Я поощряю усилия украинской стороны, направленные на мирное разрешение конфликта», - сказал Столтенберг во вторник в Брюсселе по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам генсека альянса, в ходе встречи стороны обсуждали «как дальше мы можем усилить партнерство между НАТО и Украиной». «Украина – один из самых важных и близких партнеров – вы предоставляете подразделения для участия в учениях и операциях, включая в Афганистане и Косово, равно как и в Силы быстрого реагирования. Мы ценим эти вклады, которые демонстрируют украинскую приверженность евро-атлантической безопасности. Поэтому Украина сейчас для НАТО является партнером с расширенными возможностям. Этот статус позволит нам еще больше углублять наше сотрудничество», - подчеркнул он.

Для демонстрации Столтенберг привел пример поддержки «друг друга во время пандемии COVID-19». «Центр НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации координирует доставку медицинской помощи Украине, а союзники использовали украинский самолет для доставки оборудования. Наш фонд реагирования на пандемию используется для поставок жизненно важного оборудования, включая переносные кислородные концентраты, мобильные X-Ray аппараты, персональные средства защиты, и на следующей неделе будет поставлено большое количество дезинфекторов», - детализировал генсек альянса.

Кроме того, в ходе встречи обсудили ситуацию в сфере безопасности в Украине и Черноморском регионе.

Теги: #шмыгаль #столтенберг #украина #нато
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