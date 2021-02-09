События

18:08 09.02.2021

Боголюбов и Коломойский подают иск против США в ICSID на $23 млн из-за конфискации их активов - СМИ

2 мин читать
Боголюбов и Коломойский подают иск против США в ICSID на $23 млн из-за конфискации их активов - СМИ

Американская компания Optima Ventures, зарегистрированная в штате Делавэр, и ее дочерняя компания принадлежащие экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову подают иск против США с требованием о возмещении $23 млн в ответ на два гражданских иска от Министерства юстиции США о конфискации коммерческой недвижимости бизнесменов в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас).

Согласно сообщению в издании Global Аrbitration Review со ссылкой на подконтрольные Коломойскому и Боголюбову компании, соответствующий иск подается в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

В то же время, на сайте ICSID информация об этом иске в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, Минюст США 6 августа подал два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из ПриватБанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

Согласно документу, экс-владельцев ПриватБанка обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.

Подозрения также сделаны в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова – Мордехая Корфа (Mordechai Korf) и Уриэля Лабера (Uriel Laber), которые создали сеть компаний, в названии которых обычно использовалось Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования.

Согласно релизу, они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom, общая стоимость которых составляет около $70 млн.

Теги: #сша #иск #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:06 09.02.2021
Минюст США будет добиваться отставок большинства назначенных Трампом американских прокуроров

Минюст США будет добиваться отставок большинства назначенных Трампом американских прокуроров

07:01 09.02.2021
Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа из-за его попыток повлиять на результаты выборов в штате

Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа из-за его попыток повлиять на результаты выборов в штате

02:51 09.02.2021
Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу

Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу

00:16 09.02.2021
Сенат США приступает к рассмотрению вопроса об объявлении импичмента Трампу

Сенат США приступает к рассмотрению вопроса об объявлении импичмента Трампу

19:25 08.02.2021
Посольство США объявило о новой помощи для начала вакцинации от COVID-19 в Украине

Посольство США объявило о новой помощи для начала вакцинации от COVID-19 в Украине

19:13 08.02.2021
Доля ВИЭ в энергобалансе США вырастет вдвое к 2050 году

Доля ВИЭ в энергобалансе США вырастет вдвое к 2050 году

06:56 08.02.2021
В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

04:00 08.02.2021
США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID-19 к концу лета – Байден

США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID-19 к концу лета – Байден

21:25 07.02.2021
Скончался экс-госсекретарь США Шульц

Скончался экс-госсекретарь США Шульц

18:48 07.02.2021
США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана – Байден

США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана – Байден

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией - Шмыгаль

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии - Шкарлет

Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

Нескоромный: я не буду работать против Украины, но готов рассказать европейцам о коррупции и украинскому обществу об СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией - Шмыгаль

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Работникам ГСЧС, тушившим пожары в Луганской области только "на бумаге", сообщили о подозрении – ГБР

Космическая станция ОАЭ включила двигатели на торможение для выхода на орбиту Марса

Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии - Шкарлет

В четверг и пятницу на Киев вновь обрушатся снегопады и метели

Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

Дискуссии об отмене 12-летнего школьного обучения в Украине не ведутся – Шкарлет

Во Львовской области задержали лидера и участников преступной группировки, похищавших людей для вымогательства денег - полиция

Ситуация с противодействием распространению COVID-19 в Украине под полным контролем – Чернышев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА