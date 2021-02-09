События

14:28 09.02.2021

В НСЖУ называют внесудебные меры к "каналам Медведчука" опасным прецедентом, но поддерживают право государства на защиту информпространства – заявление

3 мин читать
В НСЖУ называют внесудебные меры к "каналам Медведчука" опасным прецедентом, но поддерживают право государства на защиту информпространства – заявление

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) не защищает редакционную политику каких-либо медиа, в том числе и телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, но при этом выступает за соблюдение гарантированных законом прав украинских СМИ и украинских журналистов, и поэтому выражает обеспокоенность внесудебным применением в отношении этих телеканалов ограничительных мер.

"Право государства законно защищать информационное пространство от фейков и пропаганды неоспоримое, тем более - в условиях гибридной войны, развязанной против Украины. В то же время применение инструмента санкций СНБО и прекращение работы медиа должны основываться на публичных доказательствах и происходить с соблюдением определенных законом процедур", - говорится в заявлении Секретариата НСЖУ, принятого по итогам онлайн-заседания 8-9 февраля, и опубликованного на странице Союза в Facebook во вторник.

В НСЖУ отмечают, что в соответствии со своими уставными задачами и полномочиями защищают СМИ в конфликтах с властью, но при этом подчеркивают, что "свобода слова не дает оснований журналистам злоупотреблять ею, где бы они ни работали". "И когда любое медиа позволяет себе ставить под сомнение национальную государственность и территориальную целостность Украины, оправдывать совершенную против нее вооруженную агрессию - этим действиям должны своевременно давать оценку компетентные государственные органы, не дожидаясь удобного политического момента", - говорится в заявлении.

В Союзе осуждают призывы к насилию в отношении журналистов и работников СМИ и подчеркивают, что за редакционную политику ответственны прежде всего владельцы и топ-менеджеры СМИ, а на выявленные нарушения должен реагировать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, имеющий для этого соответствующие полномочия. "Вместе с тем и представители журналистского сообщества должны осознавать уровень ответственности в работе со словом и фактами, в подготовке материалов и программ, следуя общепринятым стандартам профессии, не прибегая к манипуляциям, которые превращают журналистику в инструмент пропаганды", - подчеркивают в НСЖУ.

"Внесудебные ограничительные меры - сам по себе опасный прецедент. Этот инструмент может быть использован для давления на других вещателей или для принятия аналогичных санкций, например, к телеканалам группы 1+1 (у них Медведчук владеет долей акций) или "телеканалам Порошенко" "Прямой" и "5 канал", которые, по мнению одного из чиновников, часто показывают "агентов российской пропаганды", - говорится в заявлении.

В НСЖУ подчеркивают, что свобода слова в Украине предусматривает широкую дискуссию по общественно-политическим вопросам, но лишь на основе соблюдения законов. Также в Союзе отмечают, что слабость, а независимые медиа, свобода слова, свобода самовыражения являются отличительной чертой каждого демократического государства.

"Призываем власти уважать эту свободу, заботясь о надежной защите информационного пространства Украины", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Теги: #телеканалы #санкции #нсжу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:20 09.02.2021
В Верховный суд поступил еще один иск от физлица об оспаривании указа по телеканалам

В Верховный суд поступил еще один иск от физлица об оспаривании указа по телеканалам

21:54 08.02.2021
ЕС начинает обсуждение возможных новых санкций против РФ

ЕС начинает обсуждение возможных новых санкций против РФ

17:27 08.02.2021
Нардеп Фриз инициирует приостановление аккредитации в Раде сотрудников попавших под санкции телеканалов

Нардеп Фриз инициирует приостановление аккредитации в Раде сотрудников попавших под санкции телеканалов

14:06 08.02.2021
Послам Украины при ООН, ОБСЕ и Совете Европы поручено разъяснить введение санкций против трех телеканалов - Кулеба

Послам Украины при ООН, ОБСЕ и Совете Европы поручено разъяснить введение санкций против трех телеканалов - Кулеба

18:48 07.02.2021
США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана – Байден

США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана – Байден

05:53 07.02.2021
Кулеба: "украинцы должны быть готовы к действиям России в ответ на блокирование "каналов Медведчука"

Кулеба: "украинцы должны быть готовы к действиям России в ответ на блокирование "каналов Медведчука"

22:55 06.02.2021
В Европарламенте предлагают ввести санкции в отношении белорусских судей

В Европарламенте предлагают ввести санкции в отношении белорусских судей

18:34 06.02.2021
В Киеве возле телеканалов "НАШ" и "Интер" проходят акции протестов

В Киеве возле телеканалов "НАШ" и "Интер" проходят акции протестов

04:46 06.02.2021
Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

23:27 05.02.2021
Аваков: Ряд фигурантов дела, на материалах которого введены санкции в отношении телеканалов, имели отношение к поставкам топлива для боевиков на Донбассе

Аваков: Ряд фигурантов дела, на материалах которого введены санкции в отношении телеканалов, имели отношение к поставкам топлива для боевиков на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нескоромный: я не буду работать против Украины, но готов рассказать европейцам о коррупции и украинскому обществу об СБУ

На Донбассе двое гражданских пытались проехать через блокпост к боевикам, в результате стрельбы погиб водитель автомобиля – штаб ООС

НАБУ закрыло дело о якобы расхищении $100 млрд - адвокаты Порошенко

В ВСУ ожидают поставок военной продукции на сумму свыше 10 млрд грн – Таран

Правительственная делегация начнет рабочий визит в Брюссель во вторник - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Стратегия создания безбарьерного пространства должна обеспечивать равные возможности для всех групп населения - Чернышев

Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия с карантинными ограничениями

Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

Офис президента и "Укравтодор" присоединились к преодолению последствий непогоды в Киеве

"Укравтодор" расчистил 50 км столичных магистралей, на въезде в Киев скопилось 1400 фур

В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

Нескоромный: я не буду работать против Украины, но готов рассказать европейцам о коррупции и украинскому обществу об СБУ

Подписано постановление об установлении 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во Вторую мировую войну

Глава Минкультуры анонсировал программу поддержки культурной индустрии в Украине через введение "сертификатов на спрос"

Министерства проводили большинство консультаций с общественностью онлайн и до карантина, но качество их низкое - лидер "Честно"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА