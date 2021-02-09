Правоохранители задержали завербованного ФСБ РФ жителя Николаева

Гражданину Украины, завербованному Федеральной службой безопасности РФ, сообщено о подозрении в государственной измене после попытки передачи имитированных секретных материалов о современных военных разработках, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины во вторник.

"По данным следствия, житель Николаева получил от представителей спецслужбы РФ личное задание по сбору информации закрытого характера по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов. Завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 года договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов г.Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины. За денежное вознаграждение в размере $500 он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали 7 февраля на железнодорожном вокзале г.Харькова во время передачи имитированных секретных материалов.

В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому по ч