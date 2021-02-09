События

09:49 09.02.2021

Правоохранители задержали завербованного ФСБ РФ жителя Николаева

1 мин читать
Правоохранители задержали завербованного ФСБ РФ жителя Николаева

Гражданину Украины, завербованному Федеральной службой безопасности РФ, сообщено о подозрении в государственной измене после попытки передачи имитированных секретных материалов о современных военных разработках, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины во вторник.

"По данным следствия, житель Николаева получил от представителей спецслужбы РФ личное задание по сбору информации закрытого характера по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов. Завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 года договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов г.Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины. За денежное вознаграждение в размере $500 он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали 7 февраля на железнодорожном вокзале г.Харькова во время передачи имитированных секретных материалов.

В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому по ч

Теги: #спецслужбы_рф #прокуратура #госизмена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:25 04.02.2021
Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

16:57 04.02.2021
Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

12:20 04.02.2021
В Мариуполе нашли схрон с более 1,6 тыс. гранат, десятками пистолетов и свыше 120 ящиков с патронами

В Мариуполе нашли схрон с более 1,6 тыс. гранат, десятками пистолетов и свыше 120 ящиков с патронами

12:43 02.02.2021
Экс-руководитель ГАСИ явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе

Экс-руководитель ГАСИ явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе

18:29 01.02.2021
Экс-руководителю ГАСИ сообщили о подозрении в пользовании поддельным дипломом и объявили его в розыск – Офис генпрокурора

Экс-руководителю ГАСИ сообщили о подозрении в пользовании поддельным дипломом и объявили его в розыск – Офис генпрокурора

17:01 01.02.2021
СБУ проверяет возможные связи экс-замглавы СБУ Нескоромного со спецслужбами РФ

СБУ проверяет возможные связи экс-замглавы СБУ Нескоромного со спецслужбами РФ

21:22 29.01.2021
Генпрокуратура Беларуси может признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Генпрокуратура Беларуси может признать бело-красно-белый флаг экстремистским

16:10 29.01.2021
НАБУ: Офис генпрокурора пытается вывести дело по подозрению замглавы Офиса президента из подследственности Бюро

НАБУ: Офис генпрокурора пытается вывести дело по подозрению замглавы Офиса президента из подследственности Бюро

16:08 29.01.2021
Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам ОПГ за уклонения от уплаты 250 млн грн налогов на экспорте орехов

Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам ОПГ за уклонения от уплаты 250 млн грн налогов на экспорте орехов

19:43 28.01.2021
Янукович уведомлен о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ – Офис генпрокурора

Янукович уведомлен о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ – Офис генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительственная делегация начнет рабочий визит в Брюссель во вторник - Шмыгаль

В Украине из-за непогоды остались без света 273 населенных пунктов в 12 областях

В Украине за сутки 2656 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 865 человек

Результаты международных языковых экзаменов можно засчитывать как итоговую аттестацию по иностранному языку в 2020/2021 учебном году - МОН

Суд в деле МН17 сделал перерыв до 15 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: система профессионально-технического образования в Украине фактически разрушена

Международная совещательная группа будет поддерживать Украину на всех этапах реформы СБУ – встреча с вице-премьером Стефанишиной

Государство должно заинтересовывать молодежь работать в системе образования – Зеленский

Из-за непогоды введены ограничения движения на дорогах в семи областях – "Укравтодор"

Правительственная делегация начнет рабочий визит в Брюссель во вторник - Шмыгаль

При президенте будет создан совет по развитию общего среднего образования - Зеленский

Власти готовы противостоять новым штамам коронавируса, заявил премьер Украины

В Харькове задержан адвокат за попытку подкупа следователя ГБР

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 243 человека, 11 скончались, 1765 выздоровели – мэр

В Китае в 2020 году существенно снизилась рождаемость

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА