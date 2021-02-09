События

07:01 09.02.2021

Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа из-за его попыток повлиять на результаты выборов в штате

1 мин читать
Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа из-за его попыток повлиять на результаты выборов в штате

Власти штата Джорджия расследуют усилия бывшего президента США Дональда Трампа по отмене результатов выборов в штате, которые включали телефонный звонок госсекретарю штата Брэду Раффенспергеру в начале января.

"Офис госсекретаря расследует полученные жалобы. Расследование носит ознакомительный и административный характер. Любые дальнейшие юридические усилия будут оставлены на усмотрение генерального прокурора", - цитирует The Hill представителя Раффенспергера Уолтера Джонса.

Предполагается, что расследование частично сосредоточится на телефонном звонке 2 января, в котором Трамп давил на Раффенсбергера, чтобы тот "нашел" голоса, необходимые для отмены его проигрыша на выборах в Джорджии.

Джорджия была одним из нескольких штатов, где адвокаты Трампа безуспешно подавали иски, чтобы оспорить результаты. Трамп в течение нескольких месяцев после выборов ложно утверждал, что он победил в Джорджии, несмотря на многочисленные пересчеты, показывающие, что Джо Байден выиграл штат с небольшим отрывом.

Теги: #расследование #сша #трамп #джорджия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:06 09.02.2021
Минюст США будет добиваться отставок большинства назначенных Трампом американских прокуроров

Минюст США будет добиваться отставок большинства назначенных Трампом американских прокуроров

02:51 09.02.2021
Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу

Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу

00:16 09.02.2021
Сенат США приступает к рассмотрению вопроса об объявлении импичмента Трампу

Сенат США приступает к рассмотрению вопроса об объявлении импичмента Трампу

19:25 08.02.2021
Посольство США объявило о новой помощи для начала вакцинации от COVID-19 в Украине

Посольство США объявило о новой помощи для начала вакцинации от COVID-19 в Украине

19:13 08.02.2021
Доля ВИЭ в энергобалансе США вырастет вдвое к 2050 году

Доля ВИЭ в энергобалансе США вырастет вдвое к 2050 году

06:56 08.02.2021
В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

04:00 08.02.2021
США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID-19 к концу лета – Байден

США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID-19 к концу лета – Байден

21:25 07.02.2021
Скончался экс-госсекретарь США Шульц

Скончался экс-госсекретарь США Шульц

18:48 07.02.2021
США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана – Байден

США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана – Байден

04:59 07.02.2021
МВБ США назвало внутренний терроризм одной из главных угроз для страны

МВБ США назвало внутренний терроризм одной из главных угроз для страны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Результаты международных языковых экзаменов можно засчитывать как итоговую аттестацию по иностранному языку в 2020/2021 учебном году - МОН

Суд в деле МН17 сделал перерыв до 15 апреля

Суд оставил без движения иск экс-акционера ПриватБанка Боголюбова о возврате ему 33,25% акций

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

На Буковине обнаружили 194 новых случая коронавируса

Первый арабский космический аппарат во вторник должен выйти на орбиту Марса

В Киеве на въездах обустроили пункты обогрева для водителей фур

НКРЭКУ намерена завершить проверки ТЭС по запасам угля к концу недели, допускает нарушения всеми компаниями

В Прикарпатье правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП

Минск намерен требовать у Латвии выдачи экс-претендента на пост президента Цепкало

Кличко просит водителей воспользоваться во вторник общественным транспортом вместо автомобилей

В 2021г. зафиксировано рекордное количество выведенных в аварийный ремонт энергоблоков ТЭС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА