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23:39 08.02.2021

В Киеве вечером в понедельник не работали станции метро Академгородок и Житомирская

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В Киеве вечером в понедельник не работали станции метро Академгородок и Житомирская

В Киеве вечером в понедельник временно не работали станции метро Академгородок и Житомирская, что на красной Святошинско-Броварской линии, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Движение поездов восстановлено в обычном режиме! Все станции открыты для пассажиров. Приносим извинения за неудобства!", - сказано в сообщении ведомства в Твиттере.

В КП отметили, что по техническим причинам поезда курсировали от станции "Лесная" до станции "Святошин", а "Академгородок" и "Житомирская" не работали для пассажиров.

Теги: #киев #метрополитен #украина #ограничения
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