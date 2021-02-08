В Киеве вечером в понедельник не работали станции метро Академгородок и Житомирская

В Киеве вечером в понедельник временно не работали станции метро Академгородок и Житомирская, что на красной Святошинско-Броварской линии, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Движение поездов восстановлено в обычном режиме! Все станции открыты для пассажиров. Приносим извинения за неудобства!", - сказано в сообщении ведомства в Твиттере.

В КП отметили, что по техническим причинам поезда курсировали от станции "Лесная" до станции "Святошин", а "Академгородок" и "Житомирская" не работали для пассажиров.