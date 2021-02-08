Нардеп Фриз инициирует приостановление аккредитации в Раде сотрудников попавших под санкции телеканалов

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз инициирует принятие постановления Верховной Рады о приостановлении аккредитации в парламенте сотрудников телеканалов, к которым применены санкции.

"Эта моя инициатива… Я считаю, что тот же формат, который мы применили в 2015 году в отношении аккредитации СМИ страны-агрессора абсолютно логично применить в отношению к каналам, которые де факто являются рупорами Кремля, аккумулируя российские нарративы и против которых введены санкции", - сказала Фриз агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Она также сообщила, что проект документа открыт для подписания депутатами других фракций.

На своей странице в Facebook депутат написала, что проект постановления Верховной Рады о приостановлении аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, в отношении которых применены санкции указом президента Украины №43/2021, подготовлен "с целью защиты национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".