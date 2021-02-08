События

15:57 08.02.2021

В селе на Львовщине во время драки выстрелом из ружья ранены двое мужчин

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В селе на Львовщине во время драки выстрелом из ружья ранены двое мужчин

В воскресенье, 7 февраля, около 5.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение, что в одном из сел во ЛЬвоской области произошла драка, во время которой двое ее участников получили огнестрельные ранения.

"Как установили правоохранители, во время конфликта 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки - жителей соседнего села возрастом 22 и 25 лет. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы в районную больницу", - сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Злоумышленника правоохранители задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. В задержании были задействованы бойцы батальона полиции специального назначения полиции Львовщины. Также правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование ружье, из которого был произведен выстрел.

Следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья лиц следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 п.1, п.7 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

 

Теги: #стрельба #драка #львовская_область
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