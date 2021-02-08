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15:09 08.02.2021

Из-за недопуска Тупицкого в здание суда КС не может оплатить коммунальные платежи и зарплату

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Из-за недопуска Тупицкого в здание суда КС не может оплатить коммунальные платежи и зарплату

 Научный консультант Конституционного суда Украины Анатолий Селиванов заявляет, что из-за невозможности главы КС Александра Тупицкого пройти в здание суда и получить доступ к печати не проплачиваются коммунальные платежи и заработная плата.

Как рассказал Селиванов на брифинге в Киеве в понедельник, Тупицкий, согласно указу президента, отстранен от обязанностей судьи КС, но не отстранен от исполнения обязанностей главы Конституционного суда и в его распоряжении находится печать, которая ставится на финансовой документации для Казначейства.

"Глава КС не может пройти в здание Конституционного суда… у него нет доступа к сейфу, где находится печать… он не может пройти в свой кабинет и поставить эту печать", - сказал Селиванов.

При этом он пояснил, что платежи Казначейства, как то коммунальные платежи, выплаты заработной платы, невозможны без этой печати.

По словам научного консультанта, растет сумма задолженности и, как утверждает Селиванов, за неуплату коммунальных платежей она составляет 5 млн грн ежедневно.

При этом, по его словам, сотрудники Конституционного суда получили зарплату, поскольку печать поставил руководитель секретариата суда, но в следующий раз Казначейство может не пропустить подобного рода документ. Он также добавил, что финансовая документация подобного порядка заверяется первым лицом или исполняющим обязанности главы суда, но не временно исполняющим обязанности.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть продлен срок действия указа президента об отстранении Тупицкого от исполнения обязанностей судьи, Селиванов сказал, что вопрос возвращения Тупицкого на должность "будет решать Офис генпрокурора".

Также Селиванов заверил, что КС на сегодняшний день работает надлежащим образом.

"Отзыв проекта закона (о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству - ИФ) дает определенный оптимизм", - подчеркнул он.

Теги: #тупицкий #проблемы #кс
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