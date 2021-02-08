События

14:50 08.02.2021

Изменение климата могло привести к появлению SARS-CoV-2 - исследование

2 мин читать
Изменение климата могло привести к появлению SARS-CoV-2 - исследование

Ученые Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета выявили связь между изменением климата в Южном Китае и возникновением SARS-CoV-2 - вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, говорится в сообщении Кембриджского университета.

"Исследование выявило масштабные изменения типа растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих районах Мьянмы и Лаоса за последнее столетие. Климатические изменения, включая повышение температуры, солнечного света и атмосферного углекислого газа, которые влияют на рост растений и деревьев, изменили естественную среду обитания от тропических кустарников до тропических саванн и лиственных лесов. Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах", - говорится в сообщении.

Исследование показало, что еще 40 видов летучих мышей переместились в южную китайскую провинцию Юньнань в прошлом веке вместе примерно с сотней видов коронавируса, переносимого ими.

Исследователи создали карту растительности мира, какой она была столетие назад, используя записи температуры, осадков и облачного покрова. Затем они использовали информацию о растительных "предпочтениях" летучих мышей в мире для разработки глобального распределения каждого вида в начале 1900-х годов.

По данным ученых, переселение летучих мышей в другие районы привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, в результате чего более вредные вирусы передавались или эволюционировали. Мировая популяция летучих мышей является "резервуаром" примерно для 3 тыс. различных типов коронавируса, причем каждый вид этих животных является носителем в среднем 2,7 типов коронавируса - большинство из них не проявляют симптомов.

"Увеличение числа видов летучих мышей в конкретном регионе, вызванное изменением климата, может увеличить вероятность того, что там присутствует, передается или развивается вредный для человека коронавирус", - говорится в сообщении.

Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не могут передаваться человеку. Но несколько коронавирусов, которые, как известно, заражают людей, очень вероятно, произошли от летучих мышей, в том числе три, которые могут привести к человеческим жертвам: ближневосточный респираторный синдром, а также тяжелый острый респираторный синдром SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, утверждают ученые.

Отмечается, что регион, идентифицированный исследованием как горячая точка для обусловленного климатом увеличения видового богатства летучих мышей, также является домом для панголинов (ящеров - ИФ), которые, как предполагается, выступали в качестве промежуточных хозяев для SARS-CoV-2.

Кроме того, исследование показало, что за последнее столетие изменение климата также привело к увеличению числа видов летучих мышей в регионах вокруг Центральной Африки и разбросанных участков в Центральной и Южной Америке.

 

Теги: #климат #исследование #sars
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 03.02.2021
Введенные из-за пандемии COVID-19 локдауны привели к потеплению на планете - исследование

Введенные из-за пандемии COVID-19 локдауны привели к потеплению на планете - исследование

15:55 29.01.2021
Контрабанду осуждает менее 10% украинцев – исследование

Контрабанду осуждает менее 10% украинцев – исследование

11:25 21.01.2021
Международная исследовательская группа обнародовала результаты исследования эффективности препарата "Амизон" в терапии COVID-19

Международная исследовательская группа обнародовала результаты исследования эффективности препарата "Амизон" в терапии COVID-19

00:31 21.01.2021
Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

13:17 20.01.2021
Байден подпишет указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

Байден подпишет указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

10:27 14.01.2021
Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

09:34 13.01.2021
Инвесторы предлагают ввести на собраниях акционеров в Великобритании "климатическое" голосование

Инвесторы предлагают ввести на собраниях акционеров в Великобритании "климатическое" голосование

11:27 05.01.2021
В Киеве зафиксировали 36 температурных рекордов в 2020 году – обсерватория Срезневского

В Киеве зафиксировали 36 температурных рекордов в 2020 году – обсерватория Срезневского

10:31 05.01.2021
Климатологи повысили для Киева годовую норму температуры воздуха более чем на градус

Климатологи повысили для Киева годовую норму температуры воздуха более чем на градус

12:29 25.12.2020
Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от того, на какую часть вируса нацелены антитела - исследование

Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от того, на какую часть вируса нацелены антитела - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд оставил без движения иск экс-акционера ПриватБанка Боголюбова о возврате ему 33,25% акций

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

В Украине намерены охватить вакцинацией от COVID-19 до половины населения в 2021 и начале 2022 года - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году

Один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" не будет работать 9-13 февраля

Принятие закона "О медиа" станет шагом к обеспечению информационной защиты Украины – нардеп Потураев

Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт т.н. "представительства МИД РФ в Крыму"

Послам Украины при ООН, ОБСЕ и Совете Европы поручено разъяснить введение санкций против трех телеканалов - Кулеба

Кучма: достойной данью памяти Антонова со стороны Украины было бы построить новую "Мрию"

Более 80 домов в центре Киева остались без отопления и горячей воды из-за повреждения теплосети

Введение искусственных механизмов контроля по сдерживанию мобильности отбросит человечество в худшее прошлое, чем сама пандемия - Кулеба

Группа коллекторов изготавливала порноконтент с изображением заемщиков и их родственников

В Украине немного потеплеет, но будет ветрено, местами метели, на дорогах гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА