В Китае арестовали австралийскую журналистку по подозрению в передаче госсекретов

Австралийскую журналистку Чэн Лэй после шести месяцев задержания в Китае арестовали по подозрению в незаконной передаче государственных секретов за границу, сообщила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн.

"Китайские власти сообщили, что Чэн арестовали по подозрению в незаконной передаче государственных секретов за границу. Чэн была задержана с 13 августа 2020 года", - говорится в сообщении на сайте министра.

Правительство Австралии регулярно высказывало свою озабоченность по поводу задержания Чэн Лэй, а сотрудники австралийского посольства навещали ее шесть раз.

"Мы ожидаем, что базовые стандарты справедливости, честного судопроизводства и гуманного обращения будут соблюдаться в соответствии с международными нормами", - заявила Мэрис Пэйн.

Чэн Лэй работала ведущей в китайском англоязычном телеканале CGTN. Ее друзья забеспокоились, когда она перестала отвечать на сообщения. Власти КНР уведомили о ее задержании 14 августа.

Летом прошлого года австралийские власти призвали к независимому расследованию причин вспышки коронавируса, а Китай ввел заградительные пошлины на австралийский ячмень и ограничил импорт говядины из страны.