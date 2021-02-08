События

09:18 08.02.2021

В Китае арестовали австралийскую журналистку по подозрению в передаче госсекретов

1 мин читать
В Китае арестовали австралийскую журналистку по подозрению в передаче госсекретов

Австралийскую журналистку Чэн Лэй после шести месяцев задержания в Китае арестовали по подозрению в незаконной передаче государственных секретов за границу, сообщила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн.

"Китайские власти сообщили, что Чэн арестовали по подозрению в незаконной передаче государственных секретов за границу. Чэн была задержана с 13 августа 2020 года", - говорится в сообщении на сайте министра.

Правительство Австралии регулярно высказывало свою озабоченность по поводу задержания Чэн Лэй, а сотрудники австралийского посольства навещали ее шесть раз.

"Мы ожидаем, что базовые стандарты справедливости, честного судопроизводства и гуманного обращения будут соблюдаться в соответствии с международными нормами", - заявила Мэрис Пэйн.

Чэн Лэй работала ведущей в китайском англоязычном телеканале CGTN. Ее друзья забеспокоились, когда она перестала отвечать на сообщения. Власти КНР уведомили о ее задержании 14 августа.

Летом прошлого года австралийские власти призвали к независимому расследованию причин вспышки коронавируса, а Китай ввел заградительные пошлины на австралийский ячмень и ограничил импорт говядины из страны.

Теги: #журналистка #австралия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:13 04.02.2021
Австралия закупит дополнительно 10 млн доз вакцины Pfizer - премьер

Австралия закупит дополнительно 10 млн доз вакцины Pfizer - премьер

10:30 22.01.2021
Google пригрозил Австралии отключением интернет-поиска

Google пригрозил Австралии отключением интернет-поиска

09:30 18.01.2021
Австралия не планирует открывать границы для туристов в 2021г

Австралия не планирует открывать границы для туристов в 2021г

11:06 19.12.2020
Полиция сообщила о подозрении киевлянину за препятствование работе журналистки NewsОne

Полиция сообщила о подозрении киевлянину за препятствование работе журналистки NewsОne

16:01 14.12.2020
В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку во время съемки сюжета напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника

В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку во время съемки сюжета напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника

10:05 08.12.2020
Австралийцам запретили выезжать за границу до марта

Австралийцам запретили выезжать за границу до марта

23:52 01.12.2020
Украина и Австралия обсудили возможности выхода украинской продукции на австралийский рынок, а также привлечение австралийских инвестиций и технологий в страну

Украина и Австралия обсудили возможности выхода украинской продукции на австралийский рынок, а также привлечение австралийских инвестиций и технологий в страну

23:10 28.11.2020
Правоохранители возбудили дело по факту нападения на журналистку телеканал

Правоохранители возбудили дело по факту нападения на журналистку телеканал

12:05 01.11.2020
В Австралии впервые с июня не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом

В Австралии впервые с июня не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом

12:12 18.10.2020
Власти ослабляют ограничительные меры против коронавируса в Мельбурне - втором по величине городе Австралии

Власти ослабляют ограничительные меры против коронавируса в Мельбурне - втором по величине городе Австралии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

В УКРАИНЕ НАМЕРЕНЫ ОХВАТИТЬ ДО ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 В ТЕКУЩЕМ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2022 - ЗЕЛЕНСКИЙ

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ

АМПУ из-за непогоды ввела ограничения в ряде морпортов

ПОСЛЕДНЕЕ

Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

В УКРАИНЕ НАМЕРЕНЫ ОХВАТИТЬ ДО ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 В ТЕКУЩЕМ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2022 - ЗЕЛЕНСКИЙ

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ

АМПУ из-за непогоды ввела ограничения в ряде морпортов

Ткаченко: Ликвидация библиотек без согласования с Минкультуры - прямое нарушение закона о культуре

На трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, пострадали три человека

В Украине за сутки 2141 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 2697 человек – Степанов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 106 млн, скончались более 2,3 млн человек - университет Хопкинса

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА