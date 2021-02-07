Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским

Неизвестный нанес правоохранителям телесные повреждения во время драки во Львове. Открыто уголовное производство по факту применения насилия в отношении работника правоохранительного органа.

"6 февраля в 1.30 экипаж Управление патрульной полиции во Львовской области во время несения службы увидел, что на улице Зеленой во Львове неизвестные устроили драку. Патрульные остановились у мужчин, чтобы пресечь правонарушение. Однако, неизвестные на замечания правоохранителей не реагировали, вели себя агрессивно, один из них нанес патрульным телесные повреждения", – говорится в сообщении на странице Нацполиции в субботу вечером.

Отмечается, что участников драки правоохранители доставили в Львовское районное управление полиции и установили их личности. Ими оказались львовяне возрасте 29, 32 и 48 лет.

По данному факту следователи территориального отдела полиции, по процессуальному руководству Львовской местной прокуратуры №1 открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Досудебное расследование продолжается.