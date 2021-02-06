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22:55 06.02.2021

В Европарламенте предлагают ввести санкции в отношении белорусских судей

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В Европарламенте предлагают ввести санкции в отношении белорусских судей

Вице-президент Европейского парламента Никола Бир высказалась за введение санкций против белорусских судей.

"Персональных санкций, введённых в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников (Александра) Лукашенко", - заявила Бир, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью" в субботу.

При этом она добавила, что европейские страны "должны искать баланс между давлением и взаимодействием с белорусским властями".

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в свою очередь заявила, что "для давления на режим нужно ввести эффективные санкции против его "кошельков", силовиков, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто сейчас незаконно судит белорусов".

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", с начала кампании по выборам президента в 2020 году в стране заведено более 1000 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, которые проходили после избирательной кампании. За последние два месяца 2020 года, по данным ПЦ "Весна", было вынесено более 100 приговоров по уголовным делам, связанным с протестами и их последствиями. В январе 2021 года суды республики вынесли не менее 46 приговоров по "политическим делам".

Как сообщалось, в прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Беларуси. В декабре прошлого года было опубликовано постановление Совета ЕС по третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, включающему 29 физических и семь юридических лиц.

В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Беларуси, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

Теги: #ес #судьи #санкции #беларусь
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