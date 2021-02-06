"Миротворец" внес в свои списки гражданскую жену нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака

Сайт центра "Миротворец" внес в свои списки гражданскую жену депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталью Лавренюк за "пособничество и финансирование российских оккупантов", нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства.

Как сообщает сайт центра, Лавренюк постоянно сопровождает народного депутата в зарубежных командировках по меньшей мере с 2005 года и является сожительницей "владельца сети антиукраинских СМИ Тараса Козака".

"Они вместе путешествовали в Россию и Европу самолетами, автобусами и машинами. Совместных перелетов в течение 10 лет насчитывается более 100. Пункты назначения – Париж, Ницца, Флоренция, Рим, Лондон, Цюрих, различные курортные острова", – говорится в сообщении на сайте "Миротворец", со ссылкой на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

В частности, в сентябре 2018 года Лавренюк прилетала в Киев в компании Козака и бизнесмена Нисана Моисеева. Самолетом, который осуществлял рейс, пользуется Козак. Кроме того, Лавренюк является матерью ребенка Козака, что подтвердил он сам. По информации "Схем", Лавренюк в марте 2015 года получила паспорт гражданки Российской Федерации.

Лавренюк является бенефициарным собственником ООО "НЗНП Трейд" (ООО "НЗНП Трейд", которое осуществляет Геологическое изучение, разведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).

Отмечается, что в марте 2020 года Лавренюк стала владелицей квартиры площадью 657 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы – Knightsbridge Privat Park (Москва, улица Ефремова, 19).