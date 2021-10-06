Официальная жена Саакашвили требует его освобождения из тюрьмы

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс считает своего супруга, экс-президента Михаила Саакашвили, которого арестовали 1 октября по прибытию в Грузию, политзаключенным и требует его освобождения.

"Михаил Саакашвили - политический заключенный. И я, как гражданка Грузии, полностью присоединяюсь к требованию его немедленного освобождения из заключения", - написала Рулофс в среду в соцсетях.

1 октября, в день своего задержания в Грузии, Саакашвили, который последние годы жил в Украине и является украинским гражданином, распространил видео с депутатом Верховной Рады Украины Елизаветой Ясько, в котором он и Ясько сообщили, что в ближайшее время создадут семью. Между тем сведений, что Саакашвили разошелся со своей официальной супругой Сандрой Рулофс, в СМИ не появлялись.

Сандра Рулофс в связи с этим отмечает, что многие задают ей вопрос о личной жизни.

"Не буду скрывать, что видео, размещенное в пятницу в интернете, было для меня неожиданным, а форма совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем из этой борьбы победителями", - написала Руловс.

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, в свою очередь, прибыла в Грузию и 5 октября посетила Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.

"Грузия действительно нуждается в счастливом будущем. Я горжусь, что он (Саакашвили) такой человек. Он любит страну, и вы должны помочь ему и защитить его. Мы очень хотим, чтобы он скоро покинул тюрьму. Эти процессы - война - и вы должны выиграть эту войну", - заявила Ясько после встречи с Саакашвили. Ранее она написала в интернете: "Грузины, он сделал все это ради вас, ради перемен".

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.