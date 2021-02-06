События

08:22 06.02.2021

В Украине за сутки 4 310 новых случаев Covid-19, выздоровели 7 158 человек

1 мин читать
В Украине за сутки 4 310 новых случаев Covid-19, выздоровели 7 158 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 310 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 7 158 человек, умерло 129 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4310 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 февраля 2021 года. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1884 человека, летальных случаев – 129, выздоровели - 7158 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 5 февраля зафиксировали 4 923 новых случая Covid-19, 4 февраля было 5 082 новых случаев заболевания, 3 февраля сообщалось 3 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля фиксировали 2 394 случаев COVID-19, 1 февраля было 2 030 новых случаев коронавируса.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 241 479 человек, 23 516 человек - умерли, выздоровели – 1 070 749 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:37 06.02.2021
В Святошинском районе произошел пожар на территории одного из продуктовых рынков

В Святошинском районе произошел пожар на территории одного из продуктовых рынков

07:43 06.02.2021
Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

05:44 06.02.2021
Рютте призвал голландцев соблюдать социальную дистанцию на катках

Рютте призвал голландцев соблюдать социальную дистанцию на катках

04:46 06.02.2021
Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

02:35 06.02.2021
Шмыгаль обсудил с представителями энергосектора ФРГ "Европейский зеленый курс"

Шмыгаль обсудил с представителями энергосектора ФРГ "Европейский зеленый курс"

23:27 05.02.2021
Аваков: Ряд фигурантов дела, на материалах которого введены санкции в отношении телеканалов, имели отношение к поставкам топлива для боевиков на Донбассе

Аваков: Ряд фигурантов дела, на материалах которого введены санкции в отношении телеканалов, имели отношение к поставкам топлива для боевиков на Донбассе

22:32 05.02.2021
Украина и Хорватия обсудили общие ценности и приоритеты сотрудничества

Украина и Хорватия обсудили общие ценности и приоритеты сотрудничества

21:35 05.02.2021
Секретарь СНБО: Санкции будут вводиться и дальше, в том числе и в отношении народных депутатов

Секретарь СНБО: Санкции будут вводиться и дальше, в том числе и в отношении народных депутатов

20:53 05.02.2021
Украинские реформы обсудила глава диппредставительства США с министром экономики в Киеве

Украинские реформы обсудила глава диппредставительства США с министром экономики в Киеве

20:44 05.02.2021
Большинство новых заболевших COVID-19 в Словакии заражены "британским штаммом" - премьер

Большинство новых заболевших COVID-19 в Словакии заражены "британским штаммом" - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

По всей территории Украины ожидается ухудшение погоды

Зеленский: решение СНБО о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK законно, логично и справедливо

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против СOVID-19 с февраля - офис Зеленского

Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады

ПОСЛЕДНЕЕ

По всей территории Украины ожидается ухудшение погоды

Число заражений COVID-19 в мире превысило 105,3 млн, число жертв - 2,29 млн

На горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, небольшой мороз

Кропивницкий заинтересован в расширении сотрудничества с Израилем

Расходы американцев на просмотр Супербоула сократятся до $13,9 млрд в 2021 году

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

"Шахтер" выделил Хорватии 2 млн грн для преодоления последствий землетрясения

Герус заявляет о выкупе Воеводиным долей в VS Energy у Гинера и Бабакова

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев 8-9 февраля ограничат из-за снегопадов – КГГА

Премьер Бельгии объявил о смягчении антикоронавирусных мер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА