Секретарь СНБО: Санкции будут вводиться и дальше, в том числе и в отношении народных депутатов

Совет национальной безопасности и обороны Украины будет продолжать работу по введению санкций, это коснется и народных депутатов Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться против определенной категории лиц - и физических, и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной Раде", - сказал Данилов в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он подчеркнул: "У нас более чем достаточно документов, чтобы это ввести".

Говоря о введении санкций против трёх телеканалов, Данилов обратил внимание на то, что уголовное производство, материалы которого стали аргументами для введения санкций, расследует Служба безопасности Украины.

По его словам, восемь месяцев СНБО по поручению президента анализировал