В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией в пятницу.

"Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний",- сказал он.

По словам министра, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

Министр также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.