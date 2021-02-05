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16:02 05.02.2021

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19

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В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией в пятницу.

"Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний",- сказал он.

По словам министра, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

Министр также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.

Теги: #повторение #заражение #covid_19
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