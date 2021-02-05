В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19
В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией в пятницу.
"Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний",- сказал он.
По словам министра, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.
Министр также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.