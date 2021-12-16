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19:52 16.12.2021

В Великобритании за сутки выявили более 88 тыс. заражений COVID-19, что стало рекордом

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В Великобритании за сутки выявили более 88 тыс. заражений COVID-19, что стало рекордом

В Великобритании за последние 24 часа выявили более 88 тыс. случаев заражений коронавирусом, что является максимальным с начала пандемии COVID-19 суточным показателем, передает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на официальные данные.

Согласно этим данным, за последние сутки выявлено 88 376 заражений. Это почти на 10 тыс. больше зафиксированного накануне предыдущего рекордного прироста.

Еще две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тыс. Для сравнения, до этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тыс. случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 146 инфицированных COVID-19.

Показатели заражаемости бьют рекорды на фоне стремительного распространения штамма коронавируса "омикрон". Как отмечает издание The Guardian, ранее британские ученые предупреждали, что Великобритания продолжит устанавливать антирекорды по мере распространения "омикрона" среди населения.

Согласно данным Агентства безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), всего в стране выявили более 11,7 тыс. случаев инфицирования штаммом "омикрон". Еще в понедельник 13 декабря насчитывали более 4,7 тыс. заражений "омикроном".

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Агентство Associated Press (AP) в свою очередь сообщает, что, по словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, есть вероятность, что этой зимой число ежесуточных госпитализаций пациентов с коронавирусом также может побить предыдущие рекорды.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений, зафиксировали более 146,9 тыс. случаев смерти среди инфицированных.

Теги: #коронавирус #заражение #британия
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