В Украине бумажные трудовые книжки заменят электронными

Верховная Рада приняла решение о замене бумажных трудовых книжек на электронные.

За соответствующий законопроект № 3623 "О внесении изменений в законы, касающиеся учета трудовой деятельности" в целом проголосовало 265 народных депутатов.

Законопроект устанавливает 5-летний переходной период для включения в государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работников. Согласно законопроекту, во время переходного периода используются как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работников из государственного реестра.

Согласно законопроекту, после внесения сведений о трудовой деятельности работников в госреестр, работодатель должен выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику под подпись.

Законопроект также предлагает ввести возможность автоматического назначения пенсий (без личного обращения лица), с сохранением за ним права отсрочки выхода на пенсию.