События

14:32 05.02.2021

Житель Черкасс в 87 лет проехал на Буковеле 20 трасс и 32 спуска

1 мин читать
Житель Черкасс в 87 лет проехал на Буковеле 20 трасс и 32 спуска

Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова сообщила о новом рекорде, который установил 87-летний Евгений Антропов, проехав на горнолыжном курорте 20 трасс и 32 спуска за шесть с половиной часов.

"Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах, как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас. Свой день рождения он встретил в Буковеле, где за 6,5 часов прокатал 20 трасс, 32 спуска различной сложности, в том числе "черные". За это и получил звание рекордсмена", - написала Ветрова на странице в Facebook в пятницу.

При этом она отметила, что Антропов впервые встал на лыжи "в годы поздней молодости" - в 79 лет.

 

Теги: #лыжи #рекорд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 22.01.2021
Поезд Ужгород-Лисичанск в 2020 г. перевез в 2,5 раза меньше пассажиров, оставаясь в топе по загрузке – "УЗ"

Поезд Ужгород-Лисичанск в 2020 г. перевез в 2,5 раза меньше пассажиров, оставаясь в топе по загрузке – "УЗ"

17:14 06.01.2021
Tiffany увеличила продажи в праздники на 2% - до рекорда

Tiffany увеличила продажи в праздники на 2% - до рекорда

11:27 05.01.2021
В Киеве зафиксировали 36 температурных рекордов в 2020 году – обсерватория Срезневского

В Киеве зафиксировали 36 температурных рекордов в 2020 году – обсерватория Срезневского

17:30 30.12.2020
Биткойн достиг нового рекорда - $28500

Биткойн достиг нового рекорда - $28500

11:04 18.12.2020
"Черная пятница" в 2020 побила рекорд продажи – GfK Group

"Черная пятница" в 2020 побила рекорд продажи – GfK Group

10:11 17.12.2020
В центре Киева 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников

В центре Киева 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников

17:59 16.12.2020
Курс биткойна превысил $20 тыс. и достиг рекорда

Курс биткойна превысил $20 тыс. и достиг рекорда

19:43 04.12.2020
Горнолыжные курорты в Швейцарии будут работать на Рождество для внутренних туристов, если получат разрешение региональных властей

Горнолыжные курорты в Швейцарии будут работать на Рождество для внутренних туристов, если получат разрешение региональных властей

20:58 03.12.2020
Около тысячи человек скончались за сутки в Италии от COVID-19

Около тысячи человек скончались за сутки в Италии от COVID-19

01:12 20.11.2020
На Буковине количество инфицированных COVID-19 в сутки превысило полтысячи

На Буковине количество инфицированных COVID-19 в сутки превысило полтысячи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады

Карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля – Степанов

В Украине похолодает: в Черниговской и Сумской областях в ночь на 7 февраля - до 24° мороза

Турция откроет туристический сезон в апреле

ПОСЛЕДНЕЕ

Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады

Печатали доллары и сбывали за полцены. СБУ задержала международную группировку фальшивомонетчиков

Карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля – Степанов

Рада намерена "вернуть к жизни" учреждения культуры

Ряд представителей ЕК и генсек НАТО запланировали встречи с членами украинского правительства

В Украине похолодает: в Черниговской и Сумской областях в ночь на 7 февраля - до 24° мороза

Рада намерена разрешить адвокатам, нотариусам и арбитражным управляющим устраиваться на работу в госслужбу

Турция откроет туристический сезон в апреле

Украинцы хотят урегулирования права ношения оружия и чувствуют себя ответственными для этого – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА