Житель Черкасс в 87 лет проехал на Буковеле 20 трасс и 32 спуска

Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова сообщила о новом рекорде, который установил 87-летний Евгений Антропов, проехав на горнолыжном курорте 20 трасс и 32 спуска за шесть с половиной часов.

"Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах, как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас. Свой день рождения он встретил в Буковеле, где за 6,5 часов прокатал 20 трасс, 32 спуска различной сложности, в том числе "черные". За это и получил звание рекордсмена", - написала Ветрова на странице в Facebook в пятницу.

При этом она отметила, что Антропов впервые встал на лыжи "в годы поздней молодости" - в 79 лет.