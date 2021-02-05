В Раде предлагают запретить работать в парламенте журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK

Народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос") предлагает не пускать в здание Верховной Рады журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, против которых введены санкции.

"Подавляющее большинство народных депутатов с проукраинской позицией настаивает, чтобы так называемые журналисты с пророссийских каналов не работали в парламенте Украины", - заявил Лозинский на пленарном заседании в пятницу.

Он отметил, что, несмотря на введенные против телеканалов санкции, их журналисты и операторы продолжают работать в парламенте, в частности на третьем этаже (в настоящее время там расположен пресс-центр - ИФ).

"Такой рашизм не должен проходить на третий этаж нашего парламента", - отметил Лозинский.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".