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11:56 05.02.2021

В Украине пополнение фондов библиотек в 2020 году было наименьшим за последние три года

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В Украине пополнение фондов библиотек в 2020 году было наименьшим за последние три года

В Украинском институте книги (УИК) заявляют, что в 2020 году фонды публичных библиотек были пополнены наименьшим за последние три года количеством книг.

"К сожалению мы имеем убывающую статистику… Но, несмотря на уменьшение финансирования, мы стараемся, чтобы наименований книг в библиотеки поступало как можно больше", - сказал заведующий отделом поддержки книгоиздательства Украинского института книги Юрий Марченко в ходе презентации результатов Программы пополнения фондов публичных библиотек и предоставления грантов институциональной поддержки в 2020 году.

Отмечается, что бюджет Программы пополнения фондов публичных библиотек в 2018 году составлял 114 млн грн, в 2019 году – 86 млн грн и в 2020 году – 47 млн грн.

За данные средства в 2018 году было закуплено 986 449 книг (741 наименование), в 2019 году - 669 609 книг (551 наименование) и в 2020 году – 380 972 книги (847 наименований).

Теги: #библиотеки #книги #пополнение
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