В Кыргызстане арестован второй за неделю экс-премьер

Бывший премьер-министр Кыргызстана, депутат парламента Кубанычбек Жумалиев задержан по подозрению в коррупции, сообщил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).

"В рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в высших эшелонах власти выявлена устойчивая коррупционная схема с участием депутата парламента Жумалиева, который уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Коррупция" УК Киргизии", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

В спецслужбе отметили, что Первомайским районным судом Бишкека в отношении Жумалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на период следствия.

По данным следствия, Жумалиев, являясь депутатом и одновременно фактическим владельцем Международного медицинского университета в Кыргызстане, путем оказания давления и используя свое политическое влияние в лоббировании законопроектов в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности.

"При этом, лицензионной комиссией первоначально было отказано в выдаче лицензии медицинскому институту в связи с несоответствием установленным требованиям законодательства. Однако, при воздействии Жумалиева на руководство министерства образования и науки, указанное заключение комиссии было изменено в положительную сторону", - пояснили в пресс-службе.

В ГКНБ заявили, что помимо этого установлены факты незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны Жумалиева, а также аффилированных с ним лиц и хозяйствующих субъектов.

"На данный момент установлены порядка 78 объектов недвижимости и различные компании, в том числе торговые центры, образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат, принадлежащие Жумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам, которые ранее были выведены в частную собственность путем приватизации", - добавили в спецслужбе.

Жумалиев в 1996-1998 годы занимал пост премьер-министра Кыргызстана. С 2015 года - депутат парламента страны от фракции "Бир Бол" (Будь един).

Между тем 26 января был задержан и 28 января арестован другой бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев по подозрению в коррупции и незаконном обогащении.

По данным спецслужбы, будучи премьер-министром, вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства Абылгазиев подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО "Кумтор Голд Компани" (разработчик крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор" - ИФ) дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

Абылгазиев возглавил правительство Кыргызстана в 2018 году. 15 июня 2020 он подал в отставку.