На Донбассе резко обострилась ситуация на фронте за последнюю неделю – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на Донбассе происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю и эта тема обсуждалась на заседании СНБО относительно санкций против телеканалов.

"Накануне что происходило? Что обсуждался на том же заседании СНБО (относительно санкций против телеканалов - ред.), в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет", - заявил Аваков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" в четверг вечером.

Как передает Укринформ, об этом министр заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1", передает корреспондент Укринформа.

Министр внутренних дел рекомендовал посмотреть на решение о введении санкций против телеканалов"112 Украина", NewsOne", "ZIK" через призму обострения ситуации на Донбассе.