События

20:54 04.02.2021

"Центрэнерго" заявляет об убытках из-за перехода на газ и просит Кабмин удешевить его

3 мин читать
"Центрэнерго" заявляет об убытках из-за перехода на газ и просит Кабмин удешевить его

ЧАО "Центрэнерго" обратилось к правительству Украины с просьбой помочь снизить цену поставок газа тепловым электростанциям компании и получить отсрочку оплаты, а также освободить от начисления стоимости превышения заказанной мощности со стороны операторов газораспределительных сетей, говорится в сообщении общества в четверг.

"Во избежание создания многомиллионных потерь и усиления дефицита ликвидности из-за отсутствия доступа к кредитным ресурсам … "Центрэнерго" обращалось к правительству с просьбой способствовать пересмотру условия поставки газа в части цены и отсрочки оплаты государственным поставщиком", – сказано в сообщении.

Компания поясняет, что не планировала использования таких значительных объемов природного газа в своей обычной хозяйственной деятельности, поэтому считает эту ситуацию форс-мажором.

По информации "Центрэнерго", электростанции компании, в ответ на обращения Минэнерго и ГП "Укрэнерго", с целью поддержания стабильности энергосистемы и поднятия нагрузки на ТЭС ежесуточно сжигают до 9 млн кубометров природного газа (в дни пиковой нагрузки), что неизбежно приведет к колоссальным убыткам.

По состоянию на 2 февраля в работе на газе находилось четыре энергоблока "Центрэнерго" при общем количестве 11 работающих блоков суммарной мощностью 2200 МВт.

"Оставшаяся часть энергоблоков на угле не работают из-за перерасхода рекордных запасов топлива в ноябре-декабре 2020 года", – констатируется в релизе.

Компания напомнила, что на 1 октября 2020 года имела на складах 543 тыс. тонн угля, что втрое превышало гарантированные запасы, однако затем была вынуждена работать с превышением прогнозного баланса, доведенного Минэнерго, на 56%, пока значительная часть тепловой и атомной генерации находилась в ремонтах и перерасходовала 362 тыс. тонн угля.

"Центрэнерго" также сообщило, что 25 января была завершена процедура передачи одного из важных поставщиков угля для компании - объединения "Добропольеуголь" в собственность государства. "К сожалению, эта реорганизация имеет негативные последствия для "Центрэнерго", – говорится в релизе.

Согласно ему, на запрос "Центрэнерго" к "Добропольеуголь" об отгрузке на ТЭС 20 тыс. тонн угля в январе и 200 тыс. тонн в феврале вместо ответа поступила встречная просьба о предоплате в размере 300 млн грн "с целью запуска технологических процессов и выполнения обязательств по выплате заработной платы и налоговых и других обязательных платежей" и цене 1780 грн/тонна, тогда как предварительно была согласована цена 1450 грн/тонна без предоплаты.

Как сообщалось, 18 января, с целью покрытия до 3 ГВт дефицита выработки электроэнергии в морозные дни, были дополнительно включены шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) ЧАО "Центрэнерго" на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт.

По информации первого заместителя председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы, себестоимость производства электроэнергии на ТЭС при цене газа 7,8 грн/куб м (с НДС) составляет 2,5-2,7 грн/кВт-ч.

По данным ГП "Оператор рынка", на торгах на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Украинской объединенной энергосистеме (ОЭС Украины) на 5 февраля средневзвешенная цена электроэнергии составила 1640,97 грн/МВт-ч.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

В конце минувшего года "Центрэнерго" на торгах УЭБ продало 3275 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки ООО "Юнайтед Энерджи" по цене больше, чем на треть ниже стартовой, – 1160 грн/МВт-ч.

Теги: #убытки #центрэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:13 27.01.2021
Boeing зафиксировал рекордный убыток в 2020 из-за крупных списаний в IV квартале

Boeing зафиксировал рекордный убыток в 2020 из-за крупных списаний в IV квартале

14:26 26.01.2021
Глава Минэнерго предлагает перевести все аукционы по продаже э/э "Энергоатома" и "Центрэнерго" на платформу "Оператора рынка"

Глава Минэнерго предлагает перевести все аукционы по продаже э/э "Энергоатома" и "Центрэнерго" на платформу "Оператора рынка"

10:44 26.01.2021
Сферы гостеприимства и креативных индустрий в Украине недополучили в 2020 году более 83 млрд грн из-за пандемии

Сферы гостеприимства и креативных индустрий в Украине недополучили в 2020 году более 83 млрд грн из-за пандемии

13:31 25.01.2021
ФГИ оспорит решение суда об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

ФГИ оспорит решение суда об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

13:40 20.01.2021
Туристическая отрасль Украины в 2020 году потеряла около 60 млрд грн – ГАРТ

Туристическая отрасль Украины в 2020 году потеряла около 60 млрд грн – ГАРТ

13:32 20.01.2021
ДТЭК отрицает обвинения "Центрэнерго" о невыполнении обязательств по поставке угля

ДТЭК отрицает обвинения "Центрэнерго" о невыполнении обязательств по поставке угля

14:37 19.01.2021
"Центрэнерго" ищет руководителей на три новых департамента и уполномоченного по антикоррупции

"Центрэнерго" ищет руководителей на три новых департамента и уполномоченного по антикоррупции

17:10 18.01.2021
"Центрэнерго" запустило в работу 6 энергоблоков ТЭС на газе

"Центрэнерго" запустило в работу 6 энергоблоков ТЭС на газе

20:30 14.01.2021
Облгазы под брендом РГК заявляют об 1,6 млрд грн тарифных убытков в 2020 году

Облгазы под брендом РГК заявляют об 1,6 млрд грн тарифных убытков в 2020 году

20:22 14.01.2021
Облгазы под брендом РГК заявляют об 1,6 млрд грн тарифных убытков в 2020 году

Облгазы под брендом РГК заявляют об 1,6 млрд грн тарифных убытков в 2020 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-руководителю ГПЗКУ выдвинуто подозрение в растрате средств - СБУ

СТОКГОЛЬМСКИЙ АРБИТРАЖ ПРИЗНАЛ ОТСУТСТВИЕ СВОЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В ИНИЦИИРОВАННОМ МИНОРИТАРИЯМИ "УКРНАФТЫ" СПОРЕ С УКРАИНОЙ – ГЛАВА МИНЮСТА

Министр юстиции Украины заявляет о победе в Стокгольмском арбитраже в споре с миноритариями "Укрнафты" Коломойским, Боголюбовым и Палицей

Владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах – СБУ

Украинский военный получил ранение в ходе обстрелов на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Долги "ГарПока" перед ВИЭ-генерацией сократились до 21,5 млрд грн

Один из задержанных участников акции под телеканалом "Наш" грозился выпрыгнуть в окно, в полиции назвали это провокацией и открыли дело

В США первую дозу вакцины от COVID-19 получили 8% жителей

Советник президента Устенко отметил важность разблокировки большой приватизации

Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности до 30-50 раз

Администрация Байдена не намерена сворачивать планы по отправке астронавтов на Луну

Следствие по подозрению должностных лиц "Донецкоблгаза" в растрате завершено – Офис генпрокурора

Кандидатом в нардепы "Евросолидарности" в Черкасской области станет Роман Сущенко

Для поддержки безопасности на востоке Украины необходим политический прогресс — глава СММ ОБСЕ

Бывший глава ЕЦБ, которому поручено сформировать правительство Италии, приступил к консультациям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА