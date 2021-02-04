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20:03 04.02.2021

Следствие по подозрению должностных лиц "Донецкоблгаза" в растрате завершено – Офис генпрокурора

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Следствие по подозрению должностных лиц "Донецкоблгаза" в растрате завершено – Офис генпрокурора

Досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению финансового директора и начальника подразделения ПАО "Донецкоблгаз" в растрате более 500 млн грн средств предприятия завершено, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора в четверг.

"В период 2017-20гг финансовый директор ПАО "Донецкоблгаз" и бывший начальник его структурного подразделения - Краматорского управления по газоснабжению и газификации, действуя с прямым умыслом и по предварительному сговору между собой и другими лицами, систематически осуществляли безосновательный и противоправный пересчет денежных средств с банковских счетов ПАО "Донецкоблгаз", 38% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", на банковские счета частных юридических лиц, чем нанесли материальный ущерб на сумму более 500 млн грн", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленников классифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. После ознакомления подозреваемых с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Кроме этого, продолжается досудебное расследование по аналогичному факту в отношении первого зампредседателя правления "Донецкоблгаза", который в настоящее время находится в розыске.

"В рамках этого производства также проверяются обстоятельства включения незаконно перечисленных денежных средств ПАО "Донецкоблгаз" в тарифы населения за потребленный природный газ", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") в связи с этим поздравил генерального прокурора "с очередным успешным раскрытием резонансного преступления". "Надеюсь, уже в ближайшее время суд вынесет справедливый приговор и лица, укравшие 500 млн грн, понесут реальное наказание", - написал он в Facebook.

 

Теги: #донецкоблгаз #гпу #растрата
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