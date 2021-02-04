Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя межрайонного прокурора Черкасской области, ныне адвоката, экс-замначальника одного из горотделов Черкасского облуправления МВД и четырех бывших следователей этого отдела.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины, в январе 2014 года следователи по указанию своего руководителя и в сговоре с прокурором фальсифицировали материалы уголовного производства и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы массовые беспорядки, захват зданий и сооружений семерых заведомо невиновных лиц, которые были незаконно задержаны сотрудниками милиции в Черкассах. Также правоохранители инициировали их аресты и ограничили личную свободу, подав в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Экс-правоохоронителям инкриминируют незаконное привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, совмещенное с фальсификацией; заведомо незаконное содержание под стражей, повлекшее тяжкие последствия; незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; составление и выдачу заведомо ложных официальных документов; вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа (ч.1 ст.28 ч.2 ст.372, ч.1 ст.28, ч.3 ст.371, ч.3 ст.27 ч.3 ст.371, ч.2 ст.28 ст.340, ч.1 ст.28 ст.340, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.343 Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство в отношении судьи, безосновательно удовлетворившего указанные ходатайства и избравшего пострадавшим меры пресечения в виде содержания под стражей, уже направлено в суд.