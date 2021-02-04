Международная Федерация Красного Креста запускает программу помощи в вакцинации 500 млн человек от COVID-19

Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) объявила о планах оказать помощь в вакцинации от коронавируса COVID-19 500 млн жителей Земли, заявил генсек движения Джаган Чапагайн.

"Нынешний недостаток равенства в распределении вакцин от COVID-19 вызывает тревогу и может вызвать обратный эффект - смертельный и разрушительный ", - приводят его слова западные СМИ.

Он пояснил, что 70% приобретенных вакцин на данный момент достались 50 самым богатым странам мира, но одновременно с тем на 50 самых бедных стран пришлись только 0,1% вакцин.

"Это может удлинить и даже ухудшить ужасную пандемию", - сказал он.

По его словам, если вирус продолжит циркулировать и мутировать в значительных районах планеты, не охваченных вакцинацией, то под угрозой окажется и привитое население богатых стран.

В свою очередь в МФОКК и КП объявили, что намерены сконцентрироваться на доставке и выдаче вакцин наиболее труднодоступным сообществам в мире. С этой целью МФОКК и КП намерена поддержать усилия государств по вакцинации, в частности, борясь с дезинформацией и помогая в сфере транспорта и снабжения.