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04:05 04.02.2021

Байден выдвинул на пост директора ЦРУ бывшего посла США в России

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Байден выдвинул на пост директора ЦРУ бывшего посла США в России

Президент США Джо Байден выдвинул на утверждение в сенат на пост директора ЦРУ кандидатуру Уильяма Бернса, сообщил Белый дом.

При президенте Бараке Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах "шестерки" международных посредников с Ираном по иранской ядерной проблеме, в 2005-2008 годах был послом Соединенных Штатов в Москве.

О намерении назначить Бернса главой разведывательного ведомства Байден объявил еще 11 января. Он заявил тогда, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

В случае утверждения сенатом Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ, отмечают наблюдатели.

Теги: #кандидат #сша #цру #директор
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