Пропавший в зоне ООС украинский военнослужащий находится в плену боевиков

Оперативное командование "Север" сообщило, что российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил.

"28 января 2021 на одной из позиций ВСУ в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. Власти так называемой "ДНР" обнародовали несколько видео с этим военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", – сказано в сообщении на странице командования в Фейсбук в среду вечером.

Украинские военные отметили, что это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ, Кстати, дискредитирующие ВСУ и нашу страну.

"Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие. Но данный случай еще раз доказывает, что русские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины", – сказано в сообщении.

"Просим военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными и ни в коем случае не доверять врагу", – добавили в командовании.