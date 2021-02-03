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21:50 03.02.2021

Командование Медсил ВСУ опровергло информацию о смерти военного в госпитале

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Командование Медсил ВСУ опровергло информацию о смерти военного в госпитале

В Командовании Медсил ВСУ опровергли информацию, которая распространялась в средствах массовой информации, о якобы смерти раненого военнослужащего в медцентре.

"Информация о смерти в военном госпитале раненого военнослужащего Влада Дегтяря, что распространяется в сети со ссылкой на сюжет ТСН, не соответствует действительности. В настоящее время военнослужащий находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона", – сказано в сообщении на странице командования в Фейсбук в среду вечером.

В информации отмечается, что военнослужащий перенес оперативное вмешательство и получает всю необходимую медицинскую помощь.

"Сейчас его состояние стабильное тяжелое и соответствует сроку послеоперационного периода и тяжести ранения", – подчеркнули в командовании Медсил.

Теги: #военнослужащий #смерть #опровержение
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