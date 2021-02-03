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20:16 03.02.2021

На пост руководителя Госкосмоса претендуют трое кандидатов - Уруский

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На пост руководителя Госкосмоса претендуют трое кандидатов - Уруский

Из 16 заявок отобраны три кандидата на должность председателя Государственного космического агентства Украины, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Олег Уруский.

"Сегодня провел онлайн-собеседование с кандидатами на вакантную должность председателя Государственного космического агентства Украины. Было получено 16 заявок, из них отобрано три кандидата, которые отвечали необходимым профессиональным требованиям", - цитирует Уруского пресс-служба Минстратегпрома.

По словам вице-премьера, во время разговора он спросил у кандидатов об их взглядах на развитие отечественной космической отрасли, сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами, а также как на их усмотрение нужно выводить космическую отрасль из кризисной ситуации.

"Также пообщались о корпоратизации предприятий космической отрасли и привлечении инвестиций. По результатам собеседования, я, как уполномоченное лицо, внесу предложение на рассмотрение правительства", - резюмировал Уруский.

Теги: #конкурс #госкосмос
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