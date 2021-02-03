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19:00 03.02.2021

Прошедшие вакцинацию туристы смогут посетить остров Пхукет без карантина с октября

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Прошедшие вакцинацию туристы смогут посетить остров Пхукет без карантина с октября

Тайский остров Пхукет будет готов принимать вакцинированных туристов с октября, они будут освобождены от 14-дневного карантина, сообщает издание Insider в среду.

"К 1 сентября на курортном острове планируется вакцинировать 70% населения (общая численность - около 400 тыс. человек), что поможет сформировать коллективный иммунитет. Пхукет рассматривает возможность покупки китайской вакцины Sinovac Biotech, эффективность которой, согласно исследованиям, составляет 50,4%", - пишет портал.

Проект будет финансироваться несколькими организациями, включая Торговую палату и Туристическую ассоциацию Пхукета. "Мы не можем больше ждать, иначе мы не выживем. Если мы пропустим зимний сезон 2021/2022, мы потеряем еще один год", - цитирует Insider представителей ассоциации.

Как отмечается, правительство готовится принять "План 1 октября". Предполагается, что с этой даты на остров смогут въезжать вакцинированные иностранные туристы без необходимости прохождения карантина. Вакцины каких стран будут признаны пока не сообщается.

"По всей стране вакцинация стартует 14 февраля, население получит прививки AstraZeneca (эффективность - 82%). Возникновения коллективного иммунитета в Таиланде стоит ждать не раньше 2022 года", - уточняет Insider.

Таиланд открыл границы для зарубежных гостей в октябре 2020 года, но потока туристов не увидел - путешественников отпугнул обязательный 14-дневный карантин и другие ограничительные меры. В страну приехало лишь 10,8 тыс. туристов.

Всего в 2021 году Таиланд ждет 5,5 млн гостей, а в 2022 - уже 23 млн. Доходы от туризма составляют пятую часть в экономики страны.

Теги: #туризм #пхукет
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