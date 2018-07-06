События

04:03 06.07.2018

В Таиланде несколько десятков человек числятся пропавшими без вести после кораблекрушения

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В Таиланде несколько десятков человек числятся пропавшими без вести после кораблекрушения

По меньшей мере 49 пассажиров затонувшего у берегов острова Пхукет в Таиланде судна числятся пропавшими без вести, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей местных властей.

По информации агентства, ранее сотрудникам экстренных служб удалось вытащить из воды 48 пассажиров затонувшего судна.

На данный момент спасатели занимаются поисками пропавших, однако их работа осложняется сильным ветром.

В сообщении АП отмечается, что среди пассажиров затонувшего судна были, в основном, китайские туристы.

Ранее в четверг еще одно судно с китайскими и европейскими туристами на борту перевернулось в этом районе. При этом, по данным местных властей, спасателям удалось обеспечить безопасность всех 39 человек, находившихся на борту этого судна.

Теги: #пхукет #кораблекрушение #таиланд #пропавшие
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