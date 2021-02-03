Данилов о санкциях СНБО против телеканалов: Кто сказал, что эти люди не подконтрольны иностранному государству?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов дал понять, что санкции в отношении нардепа Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" были введены, в том числе и на основе ряда секретных документов, полученных из Российской Федерации.

Реагируя на комментарии представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" о том, что закон о санкциях должен вводиться в отношении иностранных государств, или иностранных юридических лиц, или украинских юридических лиц, находящихся под контролем иностранных юрлиц, Данилов сказал: "Скажите мне пожалуйста, а кто сказал, что эти люди не подконтрольны иностранному государству? Подождите, как говорят: "скоро будет".

В этом контексте он отметил, что часть документов, которые были поданы в СНБО, и на основании которых были введены санкции в отношении нардепа Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", секретарь СНБО подчеркнул, что они являются секретными.

"Единственное, что могу сказать, что часть этих документов являются секретными, потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодняшний день осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране", - сказал Данилов.