Депутат Козак в день введения санкций задекларировал 176,7 тыс. грн на охрану

Народный депутат Тарас Козак (ОПЗЖ) в день введения санкций против него и его телеканалов 2 февраля задекларировал оплату услуг охраны на 176,7 тыс. грн, говорится в реестре Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

В минувшем году он также неоднократно декларировал оплату охраны применительно к движимому имуществу, в частности, в октябре – 158,1 тыс. грн, в сентябре – на 1,24 млн грн.

Среди других его сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии в прошлом году – различные расходы в Беларуси: в октябре – 313,2 тыс. грн благотворительной помощи, в сентябре – 805,14 тыс. грн за обучение и 163,67 тыс. грн комиссионных банку за выдачу наличных, в июне – 1,14 млн грн на оплату аренды движимого имущества и 1,18 млн грн – на обмен валют.

В декларации за 2019 год Козак задекларировал в белорусских МТБ Банке EUR1,428 млн и GBP3 и Абсолютбанке – EUR6,576 млн, тогда как его вклады в Украине были значительно скромнее – EUR3 тыс. и 378 тыс. грн в Укрбудинвестбанке, а наличные составляли 2,45 млн грн и $150 тыс.

Помимо перечисленных в санкциях компаний народный депутат в декларации за 2019 год указал себя бенефициаром Turul Investments Limited, Havanor Management Limited, Alvho Trading Limited (все три – Кипр), Revelon Investments LTD (Британские Виргинские о-ва) и небольших украинских компаний ООО "Сей.ТВ Системз", "Информационное агентство 112.юэй", "Телерадиокомпания Мист ТБ", "Захидна информацийна корпорация", "Про Радио" и "Форзац".

В доходах были указаны дивиденды от Turul Investments Limited на 237,45 млн грн, а в сентябре прошлого года Козак также сообщил о продаже в Украине валюты на 25,22 млн грн и уплате 21,38 млн грн налога на доходы физлиц и 3,56 млн грн военного сбора.

Согласно декларации за 2019 год народный депутат оплачивал покупку долей попавших под санкции компаний и нескольких других его компаний в Беларуси. Его расходы в этой стране в 2019 году были связаны также с оплатой комиссий, обучения, аренды и услуг авиаперевозки.