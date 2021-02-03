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14:21 03.02.2021

Введенные из-за пандемии COVID-19 локдауны привели к потеплению на планете - исследование

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Введенные из-за пандемии COVID-19 локдауны привели к потеплению на планете - исследование

Специалисты Национального центра атмосферных исследований (NCAR, США) установили, что снижение социальной активности и локдауны, введенные из-за пандемии COVID-19, привели к нагреву поверхности Земли в 2020 году, говорится в публикации на портале научной и технической информации PhYs.org.

"Произошло значительное снижение выбросов из наиболее загрязняющих отраслей промышленности, и это оказало немедленное, краткосрочное воздействие на температуру", - приводятся в сообщении слова ведущего автора исследования, ученого из NCAR Эндрю Геттельмана.

По данным специалистов, это произошло из-за сокращения выбросов аэрозолей, которые блокируют поступающий солнечный свет: когда выбросы аэрозолей упали прошлой весной, большая часть солнечного тепла достигла планеты, особенно в сильно индустриальных странах, таких как Соединенные Штаты и Россия, которые обычно выбрасывают много аэрозолей в атмосферу.

Температура над частями земной поверхности прошлой весной была примерно на 0,1-0,3 градуса Цельсия выше, чем можно было бы ожидать, исходя из преобладающей погоды.

"Этот эффект был наиболее выражен в регионах, которые обычно связаны со значительными выбросами аэрозолей, причем потепление достигло примерно 0,7 градуса F (0,37 С) на большей части территории Соединенных Штатов и России", - сказано в публикации.

В новом исследовании подчеркивается сложное и часто противоречивое влияние различных видов выбросов от электростанций, автомобилей, промышленных объектов и других источников. В то время как аэрозоли имеют тенденцию осветлять облака и отражать тепло от Солнца обратно в космос, углекислый газ и другие парниковые газы оказывают противоположный эффект, задерживая тепло вблизи поверхности планеты и повышая температуру.

Несмотря на краткосрочные последствия потепления, Геттельман подчеркнул, что долгосрочное воздействие пандемии может заключаться в незначительном замедлении изменения климата из-за снижения выбросов углекислого газа, который сохраняется в атмосфере на протяжении десятилетий и оказывает более постепенное влияние на климат.

Аэрозоли, напротив, оказывают более непосредственное воздействие, которое исчезает в течение нескольких лет, отмечают ученые.

Эффект потепления был наиболее сильным в средних и верхних широтах северного полушария и сравнительно незначительным в большей части южного полушария, где аэрозольные выбросы не столь распространены.

Кроме ученых NCAR, в исследовании участвовали специалисты из Оксфордского университета, Имперского колледжа и Университета Лидса.

Теги: #локдаун #исследование #потепление
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