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13:52 03.02.2021

Вениславский назвал иск судей КС о взимании недополученной за карантин зарплаты аморальным

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Вениславский назвал иск судей КС о взимании недополученной за карантин зарплаты аморальным

Представитель президента Украины в Конституционном суде (КС), народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает аморальным обращение в суд двух судей КС с иском о взимании у государства недополученной во время карантина заработной платы.

"Причина сегодняшнего брифинга - это та информация, которая стала недавно известна, что двое судей КС, господин Литвинов (Александр Литвинов ИФ) и господин Касминин (Александр Касминин – ИФ) обратились в Окружной административный суд города Киева с иском о взимании с государства недополученной заработной платы за время карантина", - сказал Вениславский на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, речь идет об 1 млн 300 тыс. грн, которые эти судьи недополучили за три месяца карантина. Он напомнил, что судья КС за год получает 4,5 млн грн.

Вениславский подчеркнул, что судьи КС обратились в суд на основании решения Конституционного суда от 28 августа.

"Президент абсолютно правомерно инициировал перед Верховной Радой закон о восстановлении доверия к КС. О каком доверии можно говорить, когда судьи, руководствуясь собственным решением, удерживают с государства те суммы, которые являются фантастическими для 95% граждан Украины?", - сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 27 января отозвал для доработки проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному производству.

Теги: #иск #вениславский #кс
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