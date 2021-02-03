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12:50 03.02.2021

Разумков объяснил решение воздержаться при голосовании за санкции к телеканалам отсутствием дополнительных данных

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Разумков объяснил решение воздержаться при голосовании за санкции к телеканалам отсутствием дополнительных данных

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) воздержался от голосования за введение санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone ввиду отсутствия дополнительной информации от соответствующих органов по данному вопросу.

"Этот вопрос был в формате закрытого опроса. Дополнительной информации от коллег относительно этого вопроса я не слышал, и для принятия таких решений я использую закон о санкциях. И второй вопрос: должна быть взвешенная позиция и полная информация от представителей Службы безопасности Украины. Если такая информация есть, то она не может быть в закрытом режиме, потому что и журналисты и общество должны понимать, какой есть фактаж", - сказав Разумков во время брифинга в среду.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".

 

Теги: #телеканалы #разумков #санкции
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