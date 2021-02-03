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11:30 03.02.2021

Глава СБУ: Санкции в отношении отдельных телеканалов - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией

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Глава СБУ: Санкции в отношении отдельных телеканалов - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией.

"Против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение ", - цитирует Баканова пресс-служба СБУ.

Глава СБУ подчеркнул, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины ", - резюмировал Баканов.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".

Согласно ст.22 Кодекса административного судопроизводства указ президента о введении в действие санкций в отношении ряда телеканалов может быть обжалован в кассационном административном суде Верховного суда, обжалование решения СНБО законодательством не предусматривается. А само решение Кассационного админсуда Верховного суда по обжалованию указа президента может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда.

В частности ст.22 Кодекса административного судопроизводства Украины регламентирует, что Верховному суду, как суду первой инстанции, подсудны дела по установлению Центральной избирательной комиссией результатов выборов или Всеукраинского референдума, дела по иску о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины, а также дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности Верховной Рады, президента Украины, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В свою очередь решения Кассационного административного суда Верховного суда по обжалованию указа президента могут обжаловаться в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Статья 23, в частности, предусматривает такую возможность апелляционного обжалования.

Теги: #телеканалы #сбу #санкции
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