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10:36 03.02.2021

Английский суд обязал экс-владельцев ПриватБанка выплатить £1 млн в счет возмещения расходов банка

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Английский суд обязал экс-владельцев ПриватБанка выплатить £1 млн в счет возмещения расходов банка

Английский суд 1 февраля удовлетворил ходатайство ПриватБанка и обязал его экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других компаний-ответчиков выплатить £1 млн в пользу банка до 15 марта 2021 года в счет возмещения расходов финучреждения.

Как сообщила пресс-служба банка в среду, общая сумма выплаченных средств банка ответчиками вместе с процентами составляет более £12 млн, в том числе промежуточные выплаты в размере £4,4 млн в счет юридических расходов ПриватБанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, возврат £7,5 млн, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года, а также около £35 тыс., понесенных в связи с подачей указанного ходатайства.

В пресс-службе добавили, что общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 по февраль 2022 года.

Как сообщалось, национализированный в декабре 2016 год ПриватБанк спустя год подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними шести британских компаний, и добился предписания суда о всемирном аресте их активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Однако Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции этот иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Банк обжаловал это решение, и апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года стал на его сторону. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по сути.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (а с учетом процентов – $3 млрд), как заявлено в исковых требованиях. Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать это решение в Верховном суде.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

 

Теги: #лондон #приватбанк #суд
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