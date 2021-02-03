Данилов: голосование по санкциям против телеканалов проходило письменно, один член СНБО воздержался, еще один - в командировке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что голосование о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK проходило письменно, 17 из 19 членов СНБО поддержали решение.

"Состоялось заседание СНБО, где путем письменного голосования членов СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций относительно юридических и физических лиц, которые находятся на территории Украины . Из 19 членов СНБО 17 проголосовали "за". Один член СНБО воздержался и один находится в командировке", - сказал Данилов по результатам заседания СНБО.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении народного депутата Украины Тараса Козака (фракция "ОПЗЖ"), а также восьми компаний - учредителей телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone.

Телеканалы, в свою очередь, заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.