Венедиктова подписала соглашение о продолжении сотрудничества между Офисом генпрокурора Украины и Базельским институтом управления

Офис генерального прокурора Украины и Базельский институт управления (Швейцарская Конфедерация) продолжат сотрудничество, предусматривающее возвращение принадлежащих украинскому государству активов, незаконно присвоенных бывшими высокопоставленными и связанными с ними физическими и юридическими лицами, сообщила пресс-служба ведомства.

"2 февраля 2021г генеральным прокурором Ириной Венедиктовой подписано соглашение о продолжении сотрудничества между Офисом Генерального прокурора и Базельским институтом управления (Швейцарская Конфедерация)", - говорится в сообщении.

"Надеемся, что усилия Офиса генерального прокурора в сфере выявления и возвращения украденных государственных активов, скрытых за рубежом в сочетании с опытом Базельского института управления в этой сфере принесут действенные результаты. Соглашение предусматривает предоставление практической помощи украинским прокурорам в получении за границей доказательств и розыска, ареста и конфискации таких активов, выполнения решений об аресте имущества и его конфискации. Специалисты института также делиться методами, которые могут облегчить выполнение запросов о международной правовой помощи в иностранных юрисдикциях и проводить тренинги для прокуроров Офиса Генерального прокурора", - заявила Венедиктова0

Как отмечается, Базельский институт управления является ведущей европейской независимой институцией, которая специализируется на оказании помощи в проведении финансовых расследований и возвращения активов по уголовным производствам, связанных с коррупцией и отмыванием средств.

Также сообщается, что учреждение имеет более 15 лет передового опыта работы в этой сфере и сотрудничает с международными и государственными организациями во всем мире. Основными его партнерами являются Совет Европы, Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Интерпол, ООН, Трансперенси Интернешнл.

Кроме того, Венедиктова отметила, что летом 2020г был подписан Меморандум о взаимопонимании между Офисом генпрокурора и Национальным антикоррупционным бюро Украины и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству по внедрению проекта "Возвращение активов и добродетель государственного сектора в Украине".